Unfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer zwischen Klausen und Esch

Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer Am Mittwoch, 20. April 2022, kam es gegen 17:15 Uhr auf der K 51 zwischen Klausen und Esch zu einem Unfall mit einem verletzen Motorradfahrer.



Der 17-jährige Fahrer fuhr als drittes Fahrzeug einer Kolonne und verlor die Kontrolle über sein Leichtkraftrad.

Dadurch kam er zu Fall, wobei er, ersten Informationen zu Folge, schwer verletzt wurde.

Aufgrund der unklaren Verletzungssituation wurden der Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen zur Unfallstelle entsandt, wodurch die K 51 zeitweise voll gesperrt war.

Der verletzte Fahrer wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sich herausstellte, dass er bei dem Sturz glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hatte.



Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber der Air Rescue Nürburgring zwei Rettungswagen, ein First Responder und eine Streife der Polizeiinspektion Wittlich.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell