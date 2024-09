Wittlich

Unfall mit schwerverletztem Kind

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Am frühen Sonntagabend gegen 18:50 Uhr kam es in der Grünewaldstraße in Lüxem zu einem Zusammenstoß eines 10-jährigen Kindes auf einem Fahrrad und einem von einer 84-jährigen Frau geführten Pkw.