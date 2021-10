Unfall mit Personenschaden, Unfall unter Alkoholeinfluss, Trunkenheitsfahrt

10.2021, 14 Uhr



Am Samstag gegen 14 Uhr ereignete sich an genannter Örtlichkeit ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, die frontal ineinander stießen. Ein aus Daun kommender Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt des ihm entgegenkommenden Pkws, der die „neue“ abknickende Vorfahrtsstraße zur Autobahn befuhr.

Die vier Insassen des verursachenden Fahrzeuges wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Erstversorgung ins KH nach Wittlich verbracht. Der Fahrzeugführer des Gegenverkehrs war alleine unterwegs, wurde ebenfalls leicht verletzt und ins KH nach Daun verbracht.

Alle Unfallbeteiligten konnten nach erfolgter Untersuchung das jeweilige Krankenhaus wieder verlassen.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz befanden sich neben zwei Fahrzeugen der Polizei Daun die Feuerwehr Daun mit zehn Personen, drei RTW-Besatzungen und ein Notarztwagen.



Ereignis: Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall



Ort: L 64 / L 65 Üdersdorf in Fahrrichtung Schalkenmehren



Zeit: 09.10.2021, 21:42 Uhr



Ein 47-Jähriger Fahrzeugführer aus der VGV Daun befuhr am 09.10.2021 gegen 21:42 Uhr die L 64 von Üdersdorf kommend in Fahrtrichtung Schalkenmehren, als er im Einmündungsbereich zur L 65 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abkam und im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden.

Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Ereignis: Trunkenheitsfahrt



Ort: Wallenborn



Zeit: 10.10.2021, 03:30 Uhr



Am 10.10.2021 gegen 03:30 Uhr wurde ein 24-Jähriger Fahrzeugführer aus der VGV Daun auf der B 257 bei Wallenborn einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der Fahrer war alkoholisiert, so dass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



