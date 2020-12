Archivierter Artikel vom 06.09.2020, 04:31 Uhr

Unfall mit LKW auf der L 141

Wittlich (ots) - PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 05. September 2020 ------------------------------------------------------------ LKW-Unfall auf der L 141 in Höhe der Anschlussstelle Wittlich-West Am Samstag, 05. September 2020, ereignete sich gegen 20:45 Uhr auf der L 141 in Höhe der Anschlussstelle Wittlich-West ein Unfall mit einem LKW.