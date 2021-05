Unfall mit Flucht auf dem Bungert-Parkplatz in Wittlich

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 14. Mai 2021 ------------------------------------------------------------ Wittlich (ots) – Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz des Bungert-Warenhauses Am Freitag den 14.05.2021 ereignete sich, zwischen 17:15 Uhr und 20:00 Uhr, ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz vor dem Warenhaus Bungert in Wittlich.

Der unbekannte Verursacher beschädigte hierbei einen ordnungsgemäß abgestellten BWM und entfernte sich anschließend ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.



Sollte es Zeugen geben, werden diese gebeten, sich unter der 06571/926-0 mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.



------------------------------------------------------------



Polizeiinspektion Wittlich



Jürgen Bastgen, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell