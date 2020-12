Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 20:01 Uhr

Ein Kleintransporter mit Firmenaufschrift, welcher in Richtung Blankenrath fuhr, kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden PKW. Bei der Kollision wurde der Außenspiegel des PKW beschädigt, weiterhin ein hinter dem PKW fahrendes weiteres Fahrzeug durch umherfliegende Fahrzeugteile. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge setzten anschließend ihre Fahrt fort. Der in Richtung Bundeswehrdepot fahrende PKW konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere zum Transporter, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.



