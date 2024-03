Unfall durch Übermüdung

i Unfallfahrzeug Foto: Polizeidirektion Wittlich

Prüm-BAB 60 (ots). Am Mittwoch, den 20.03.2024, ereignete sich in den frühen Morgenstunden gegen 03:00 Uhr auf der BAB 60 an der Anschlussstelle Prüm ein Verkehrsunfall.