Unfall auf der Mülheimer Brücke

Unfallbeteiligter Pkw Foto: Polizeidirektion Wittlich





Ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr hierbei mit seinem Pkw die L158 aus Richtung Andel kommend in Richtung Moselbrücke Mülheim, um diese in Richtung Maring-Noviand zu überqueren.

In einer Rechtskurve, in Höhe der Auffahrt zur Moselbrücke, verlor der Fahrer vermutlich auf Grund einer der Straßen- und Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug.



Der Pkw drehte sich und schleuderte zunächst von der rechten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn. Anschließend fuhr der Pkw weiter über einen erhöhten Bordstein, durchbrach ein Holzgeländer und kam in einem Abhang, gebremst von dem Mast eines dort befindlichen Verkehrsschildes, zum Stehen.



Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.



An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Moselbrücke Mülheim-Lieser musste aufgrund der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.



Im Einsatz befand sich eine Streife der Polizei Bernkastel und die Straßenmeisterei Bernkastel.



