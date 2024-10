Unfälle im Baustellenbereich

Anzeige

In beiden Fällen versuchten die Fahrzeugführer vergeblich den deutlich gekennzeichneten Baustellenbereich zu durchfahren, ohne dabei zu wissen, dass der durchgängige Fahrbahnbelag in diesem Abschnitt durch eine ca. 30 cm tiefe Frässchneise unterbrochen ist. Durch das Überfahren der Schneise kam es zu erheblichen Schäden an beiden PKW, wodurch beide nicht mehr fahrbereit waren. Bei einem PKW kam es zu massivem Ölverlust, welcher von der hinzugerufenen Straßenmeisterei aufwendig beseitigt werden musste.



Die Polizei appelliert in dem Zusammenhang nochmals, angebrachte Verkehrszeichen und besonders – wie in diesem Fall – Verkehrsverbotsschilder zu beachten und damit „bösen“ Überraschungen aus dem Weg zu gehen.



