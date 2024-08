Wittlich

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Mittwoch, 28.08.2024 wurde in der Zeit zwischen 12:30 – 12:45 Uhr, ein geparkter Ford Tourneo auf dem Parkplatz des „Globus-Lebensmittelmarktes“ in Wittlich, vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt.