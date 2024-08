Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Oberbettingen. L 10 (ots) – Am Freitag, den 23.08.2024, befuhr ein PKW die L 10 aus Richtung Hillesheim kommend in Richtung Kalenborn.

In Höhe der Einmündung zur K 50 befindet sich derzeit, aufgrund dort stattfindender Bauarbeiten, eine mobile Ampelanlage.



Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW zu verhindern, fuhr der PKW äußerst rechts.



Aufgrund dessen stieß der PKW-Fahrer mit der rechtsseitig stehenden Ampelanlage zusammen.



Im Anschluss dessen bremste der LKW kurz ab, setzte seine Fahrt in der Folge jedoch fort.



Nach Angaben des PKW-Fahrers habe es sich bei dem LKW um einen Sattelzug in den Farben rot und weiß gehandelt.



Hinweise werden auf die Polizeiinspektion Daun, tel. 06592/96260 beziehungsweise die Polizeiwache Gerolstein, tel. 06591/95260 erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell