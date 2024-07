Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Daun, Parkplatz Lidl Der Geschädigte befand sich am 12.07.2024 in der Zeit von 18:08 bis 18:48 Uhr im Lidl-Markt in Daun an der Bitburger Straße.

Seinen Pkw hatte er zu dieser Zeit auf dem Parkplatz geparkt. Als der Geschädigte zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er einen Schaden der rechten hinteren Stoßstangenecke sowie der Rückleuchte in Form von Kratzern festgestellt. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Zeugen, die Hin-weise auf die Schadensverursachung geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun unter der Tel.: 06592-96260.



Daun-Pützborn, Parkplatz REWE



Die Geschädigte parkte am 13.07.2024 gegen 12:30 Uhr den Pkw auf dem Parkplatzgelände des REWE-Marktes in Daun-Pützborn. Als sie gegen 13:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am linken vorderen Kotflügel fest, der teilweise herausgerissen war. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Zeugen, die Hinweise auf die Schadensverursachung geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun unter der Tel.: 06592-96260



Rückfragen bitte an:



Ansprechpartner:

Michael Roden, PHK

-Dienstgruppenleiter-

Telefon 06592 9626-0

Telefax 06592 9626-50

pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell