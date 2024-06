Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Anzeige

Der geschädigte Fahrzeugführer befuhr demnach mit seinem Pkw die B421 aus Oberehe kommend in Richtung Dreis-Brück als ihm ein schwarzer Pkw, Typ: SUV, evtl. der Marke Hyundai, in einer Linkskurve zum Teil auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Der geschädigte Fahrzeugführer lenkte zur Vermeidung eines Zusammenstoßes nach rechts und touchierte hierbei die dortige Schutzplanke. Der schwarze SUV entfernte sich in Richtung Oberehe unerkannt.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06592-96260



Gerolstein



Ebenfalls am gestrigen Freitag kam es auf dem Parkplatz am Rondell in Gerolstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher des Schadens unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der geschädigte Fahrzeugführer hatte seinen Pkw, ein auffälliger, blaufarbener Oldtimer der Marke BMW, gegen 14:08 Uhr geparkt. Als er gegen 16:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen erheblichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite feststellen.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeiwache Gerolstein unter Tel.: 06591-95260 oder der Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06592 96260.



Rückfragen bitte an:



Ansprechpartner:

Michael Roden, PHK

-Dienstgruppenleiter-

Telefon 06592 9626-0

Telefax 06592 9626-50

pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell