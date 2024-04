Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 12.04.2024 kam es auf dem Kundenparkplatz der Läden EDEKA und kik zu einer Unfallflucht.

Die Geschädigte parkte zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr ihren PKW, einem schwarzen Dacia Sandero, gegenüber der Parkplätze für beeinträchtigte Fahrzeugführer. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Heck der Beifahrerseite fest. Nach Spurenlage dürfte ein Einkaufswagen dort mit dem PKW kollidiert sein.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.



