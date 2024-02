Wittlich-Bombogen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit von Donnerstag, 01.02.2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 02.02.2024, 10:00 Uhr fuhr der Fahrer eines derzeit unbekannten Fahrzeuges, vermutlich beim Rangieren in der Straße „An der Neuwiese“ in Wittlich-Bombogen, gegen eine Grundstücksumzäunung.