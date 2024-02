Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ormont. Neuendorf, K64 (ots) – Am Freitagmorgen, 02.02.2024, in der Zeit von ca. 02:00 Uhr bis 08:00 Uhr, kam es auf der K 64 zwischen Ormont und Neuendorf, auf Höhe des Ortsteils Neuenstein, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Symbolbild Foto: dpa





Der Unfallverursacher kam beim Befahren der Kreisstraße in Richtung Neuendorf nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Schrankenzäune der dort eingerichteten Baustelle. Anschließend entfernte sich der PKW von der Unfallstelle in Richtung Neuendorf.



Vor Ort aufgefundene Fahrzeugteile lassen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen darauf schließen, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um einen Renault Clio 4, Baujahr 2012, Farbe Rot mit schwarzen Außenspiegeln, handeln dürfte. Der PKW dürfte zudem Beschädigungen an der Fahrzeugfront sowie einen fehlenden fahrerseitigen Außenspiegel aufweisen.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm (Tel.: 06551-9420 oder E-Mail.: pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell