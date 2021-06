Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am frühen Nachmittag des 01.06.2021 wurden auf der L14 zwischen Irrhausen und Reiff insgesamt 25 umgefahrene und dadurch zerstörte Leitpfosten festgestellt.



Der entstandene Schaden beträgt 400EUR.



Bei dem bislang unbekannten Verursacher handelt es sich vermutlich um eine landwirtschaftliche Zugmaschine, welche sich nach dem Unfall entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen, die im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-942-0 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

