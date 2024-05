Flußbach

Unerlaubte Entsorgung von Dämmwolle

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Abend des 27.05.2024 meldete ein Zeuge der Polizei Wittlich, dass auf einem Feldweg in der Gemarkung Flußbach in unmittelbarer Nähe der K25, Autobahnüberführung A1, eine größere Menge Dämmwolle entsorgt wurde.