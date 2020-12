Unerlaubte Abfallbeseitigung in der Natur

Zeugen meldeten am Donnerstag, 27.11.2020 eine illegale Abfallbeseitigung in Habscheid.

Am Ortsausgang Richtung Habscheider Mühle hat ein unbekannter Täter Gartenmöbel und Wohnzimmersessel auf einem privaten Grundstück abgelagert. Außerdem wurden auf der Gemarkung Habscheid, nähe der BAB 60, 3 Kanister (Benzin, Hydrauliköl) und ein paar Schuhe Größe 44 einfach in der Landschaft entsorgt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.



