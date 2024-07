Pelm

Unerlaubte Abfallbeseitigung

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am 12.07.2024 wurde der Polizeiwache Gerolstein eine unerlaubte Abfallbeseitigung an der K33 zwischen Pelm und der Kasselburg am dortigen Wanderparkplatz mitgeteilt.