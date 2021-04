Unerlaubt Fliesen und Dachpfannen entsorgt

Gerolstein, OT Roth (ots) – Ein unbekannter Täter hat in Gerolstein, OT Roth, an der alten K 48, zwischen Roth und Niederbettingen, im Bereich Heimatblick, unweit der dortigen Kapelle, unerlaubt ca. 2 qm Fliesen und 1 qm Dachpfannen abgelagert.

Festgestellt worden ist die Müllentsorgung am 22.04.21, gegen 10:45 Uhr. Im Bereich Müllenborn und Roth sind bereits vermehrt widerrechtliche Müllablagerungen festgestellt worden. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-95260 oder an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell