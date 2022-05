Birgel

Unbekannter zündet Hecke an

In der Mainacht, am 30.04.2022, gegen 22:15 Uhr zündete ein unbekannter Täter in der Bahnhofstraße in Birgel eine Thujahecke eines privaten Anwesens mittels eines Feuerzeugs an. Diese entzündete sich und kam schnell ins Brennen.