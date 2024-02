Unbekannter verbrennt Sperrmüll. Zeugen gesucht

Am 22.02.2024, gg. 16:35 Uhr, kam es in Lieser zu einem Brand im Destrikt „Sedenborn“.

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa





Wie Ermittlungen vor Ort ergaben, wurde durch bisher unbekannte Person ein Schrank in einem stillgelegten Weinbergsgelände verbrannt.



Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Täter soll einen silbernen Pkw mit Anhänger genutzt haben.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell