Unbekannter Täter beschädigt erneut Rebstöcke in der Gemarkung Ürzig

In der Zeit vom 02.04. bis 04.04. wurden erneut Rebstöcke in der Gemarkung Ürzig, zwischen der Ortslage Ürzig und dem Hochmoselübergang, Flurbezeichnung „Redder oder'm Pläckertspfad“, durch Abschneiden der Rebenbogen beschädigt.

In den vergangenen Jahren wurden eine Vielzahl von Sachbeschädigungen mit jeweils gleichem Tathergang zum Nachteil eines geschädigten Winzerbetriebes verübt.



Der entstandene Sachschaden ist bisher beträchtlich.



Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen.



