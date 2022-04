Unbekannter PKW-Fahrer kollidiert mit Bus und flüchtet

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 27.04.2022 ------------------------------------------------------------ Am 27.04.2022 gegen 07:30 Uhr kam es auf der B 50 in Bernkastel-Kues, auf Höhe des Friedhofes Bernkastel, zu einem Verkehrsunfall.



Ein Bus, welcher aus Fahrtrichtung Monzelfeld die dortige Serpentine befuhr, kollidierte in der selbigen mit einem entgegenkommenden schwarzen PKW.

Anstatt zwecks Personalienfeststellung vor Ort zu verbleiben, setzte der Fahrer des PKW sein Fahrzeug zurück und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.



