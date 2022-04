Unbekannte entwenden Kanaldeckel

Unbekannte hatten in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 23:20 Uhr auf der Moselbrücke in Zeltingen-Rachtig (B53) einen Kanaldeckel am Fahrbahnrand entwendet.



Glücklichen Umständen war es zu verdanken, dass kein Verkehrsteilnehmer zu Schaden kam.



Die offene Einlassung des Kanaldeckels musste mittels Sicherheitsbake abgesichert werden.

Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro.



Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues, telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.



