Unbekannte beschädigen Wahlplakate

Bernkastel-Kues und Wehlen (ots) – Vermutlich in der Nacht zum 1. Mai wurden in der Ortslage Bernkastel-Kues und Wehlen mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien durch bisher unbekannte Täter beschädigt.

Die Polizei Bernkastel hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegen genommen.



