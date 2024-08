Wittlich

Unbekannte beschädigen Baum und Maisfeld

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Wittlich. St. Paul (ots) – In der Nacht vom 03. auf den 04.08.2024 schnitten bislang unbekannte Täter am Feldweg zwischen dem Mitfahrerparkplatz an der L53 und Wittlich-Dorf die Äste eines Baumes ab. Zudem wurden mehrere Maispflanzen eines angrenzenden Feldes abgeschnitten.