umweltgefährdende Abfallbeseitigung

Im Zeitraum 26.10.2023 bis 27.10.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter in die Straße „Am Stockberg“ in Hillesheim, wo sie im Bereich der Hausnummer 1 bei dort befindlichen Bioabfalltonnen insgesamt drei Behältnisse mit Altöl (augenscheinlich Motorenöl) entsorgten.

Aus bisher unbekannten Gründen kippten diese um und zumindest ein Teil des Öls ergoss sich im Bereich des dortigen Parkplatzes.



Durch den Bauhof der Stadt Hillesheim wurde großflächig abgestreut, so dass augenscheinlich kein Öl in die Kanalisation einfließen konnte.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



