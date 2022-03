Arbach

umweltgefährdende Abfallbeseitigung

Wie der Polizeiinspektion Daun am 01.03.2022 mitgeteilt wurde, wurden am 25.02.2022 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr durch einen bisher unbekannten Täter etwa 40 Eternitplatten im Bereich der Gemeindestraße „Auf der Höhe“ in Arbach abgeladen und dort illegal entsorgt.