Üdersdorf: Diebe entwenden mehrere Baugeräte

Unbekannte Täter entwendeten am vorangegangenen Wochenende, zwischen Samstag und Montag, insgesamt drei Rüttelplatten der Marke Weber und einen Asphaltschneider des Herstellers Norton.

Die Geräte waren auf einem Baustofflager am Üdersdorfer Sportplatz deponiert. Das Gelände ist eingezäunt und war verschlossen. Zum Abtransport nutzten der oder die Täter vermutlich ein entsprechendes Fahrzeug. Möglicherweise wurden die zwischen 175 und 225 Kilogramm wiegenden Rüttelplatten mit einem anderen Hebegerät verladen. Die Schadensumme dürfte sich in einem höheren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-9626-0.



