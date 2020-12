Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 08:01 Uhr

Kyllburg

Überwachungskamera entwendet

Am Sonntag, den 08.11.2020, wurde in der Zeit von 01:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Straße Marktplatz eine Überwachungskamera durch einen unbekannten Täter entwendet.