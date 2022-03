Trunkenheitsfahrt und Umweltdelikt

Die Fahrzeugführerin konnte durch Kräfte der Polizei Bitburg auf der B50 angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle konnte bei der 47 Jahre alten Fahrerin ein Atemalkoholwert von 2,99 Promille festgestellt werden. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr droht die Entziehung der Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Die Polizei Bitburg sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können und/oder durch die Fahrweise der alkoholisierten Autofahrerin gefährdet wurden.



Umweltdelikt in Masholder (Bitburg):



Weiterhin kam es wie erst am Sonntagmittag, den 27.03.2022, bekannt wurde im Zeitraum zwischen Dienstag, den 15.03.2022 und Mittwoch, den 16.03.2022, ca. 14 Uhr, zu einem Umweltdelikt. Im Waldgebiet bei Masholder (Bitburg) in Richtung Nims wurde ungefähr 3m³ Unrat darunter Kabelstränge, Plastik und Glas entsorgt.



Auch hier sucht die Polizei Zeugen des Vorfalles.



