Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 29.02.2024, gg. 03.25 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich einen PKW zu kontrollieren, der die K54 von Wittlich aus kommend in Richtung Minderlittgen befuhr.



Nachdem dem Fahrzeugführer entsprechende Anhaltesignale gegeben wurden, versuchte dieser sich der Kontrolle zu entziehen und verließ die K54 in Richtung der Weinberge des Pichterbergs.

Dort konnte er nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Bei dem 45jährigen Fahrzeugführer konnte in der Folge eine Atemalkoholkonzentration von 3,34 Promille festgestellt werden. Dem Beschuldigten wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Einen Führerschein führte der Fahrzeugführer nicht mit. Dieser wurde anlässlich eines ähnlichen Delikts bereits vor wenigen Wochen sichergestellt.



