Trunkenheitsfahrt in Gerolstein

Die Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrzeugführer das Fahrzeug parkte und torkelnd in ein Hotel hineinging.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der besagte Fahrzeugführer, ein 28-Jähriger aus Hessen, in seinem Hotelzimmer angetroffen werden. Es wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Im Krankenhaus Gerolstein wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Der 28-Jährige gab den Beamten gegenüber an, dass ihm die Fahrerlaubnis wiederholt entzogen wurde. Beim ersten Verstoß soll er einen Blutalkoholwert von über 3,8 Promille gehabt haben.



