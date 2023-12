Trunkenheitsfahrt, Haftbefehl vollstreckt

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa



Durch eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung konnte der 50-Jährige Fahrzeugführer im Bereich der L5 in Fahrtrichtung Rittersdorf angetroffen und kontrolliert werden.

Nachdem ein polizeilicher Vortest den Verdacht bestätigte, ergab ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf hiesiger Dienststelle einen Wert von knapp 0,9 Promille.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Anschluss an die Maßnahme wurde er wegen eines bestehenden Haftbefehls in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt verbracht, da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.



