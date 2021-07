Trunkenheitsfahrt

Der Fahrzeugführer fuhr an der AS Hasborn ab und in die dortige Ortslage.

Das Fahrzeug konnte gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 55-jährige Fahrer stand unter deutlicher Alkoholeinwirkung, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 3 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



