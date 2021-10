Trunkenheit im Verkehr, Flucht vor der Polizei – hier: Nachtrag und ZEUGENAUFRUF

Wie bereits in der Pressemeldung der Polizeiinspektion Daun vom 10.10.2021, 10:47 Uhr berichtet wurde, ereignete sich am 10.10.2021 gegen 03:30 Uhr nachfolgender Sachverhalt.





Am 10.10.2021 gegen 03:30 Uhr wurde ein 24-Jähriger Fahrzeugführer aus der VGV Daun auf der

B 257 bei Wallenborn einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der Fahrer war alkoholisiert, so dass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Im Verlauf des Versuchs der polizeilichen Anhaltemaßnahmen versuchte der Fahrzeugführer sich zunächst durch Flucht zu entziehen.



Hierbei fuhr er mit ausgeschaltetem Licht mit hoher Geschwindigkeit durch die Ortslage von Wallenborn, wo zwei Personen, ein Mann und eine Frau zur Seite gehen mussten, weil die Person wie beschrieben durch die Ortslage fuhr.



Die beiden Personen, welche noch gestikulierten, dürfen hiermit gebeten werden, sich zeitnah bei der Polizeiinspektion Daun zu melden, um als Zeugen und mögliche Geschädigte zur Sache angehört werden zu können.



Weitere Zeugen dürfen ebenfalls gebeten werden, sich auf der Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 zu melden.



