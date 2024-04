Trunkenheit im Straßenverkehr

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte am 12.04.2024, gg. 22.35 Uhr ein 29jähriger Fahrzeugführer in der Gottlieb-Daimler-Straße der Stadt Wittlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als er gerade den Parkplatz eines Schnellrestaurants mit seinem PKW verlassen hatte.

Bei dem Fahrzeugführer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,24 Promille festgestellt werden, weshalb ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

Die vier minderjährigen Mitfahrer im Alter von 13-17 Jahren wurden an die hinzugerufenen gesetzlichen Vertreter übergeben.



