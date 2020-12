Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 12:31 Uhr

Prüm

Trickdiebstahl in Prüm

Am Donnerstag, 01.10.2020, gegen 09:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Bahnhofstraße in Prüm zu einem Trickdiebstahl.