Trickbetrug durch bettelnde Personen

Am 24.01.2024 gegen 14:26 Uhr befanden sich augenscheinlich mehrere Personen, welche sich als taubstumme Menschen ausgaben im Bereich des Parkplatzes des HIT-Marktes in Gerolstein.

Hier sprachen sie mehrere Passanten an und baten um eine Spende.



Eine gutmütige 84-jährige Frau aus dem Bereich der VG Gerolstein übergab den Personen einen größeren Geldschein, mit der Bitte diesen zu wechseln, um eine kleine Spende zu übergeben.



Die Personen entfernten sich jedoch plötzlich und ließen die Geschädigte auf dem Parkplatz stehen.



Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, 30, 165 cm groß, normale Statur, kein Bart, keine Brille, europäisches Aussehen, begleitet von vermutlich zwei jungen Frauen, ca. 20 Jahre alt, sowie einem älteren Mann, ca. 40 Jahre, welche im Bereich Edeka und Tedi-Marktes unterwegs waren.



Jegliche Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder weiteren Geschädigten dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



