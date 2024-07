Trickbetrüger unterwegs

Am Nachmittag des 18.07.2024 gingen Meldungen über mögliche Trickbetrüger in der Ortslage Dahnen ein.

Zwei junge Frauen gaben sich als Mutter und Tochter aus und sprachen Personen an, ob man ihnen Geld geben könne. Dabei gaben sie beispielsweise an, das Geld für einen Einkauf im Baumarkt oder anstehende Mietkosten zu benötigen. In einem Fall entstand ein Schaden in Höhe von 100,00EUR.

Eine der Frauen habe ein grünes Kleid oder eine grüne Bluse getragen und blondes glattes Haar zu einem Knoten gebunden. Die andere Frau habe kurzes, braunes Haar gehabt und dunkle Kleidung getragen. Beide Frauen sprachen akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.



