Traktorenkonvois

PI Prüm Foto: Polizeidirektion Wittlich





Am frühen Morgen starteten in Prüm ca. 140 Traktoren bei winterlichen Straßenverhältnissen zu einer angemeldeten Protestfahrt durch das Nimstal nach Bitburg.



In Bitburg angekommen, schlossen sich die Landwirte dort einer weiteren angemeldeten Kundgebung an. Gemeinsam fuhren dann schließlich ca. 350 Traktoren durch die Kreisstadt.



Nach Beendigung der Durchfahrt traten ca. 120 Traktoren wieder die Rückfahrt nach Prüm an und beendeten dort am späten Nachmittag die Proteste.



In Bitburg und in Prüm kam es während den Kundgebungen zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen.



Ansonsten verliefen die Kundgebungen störungsfrei.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell