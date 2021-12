Traktor stürzt Weinberg hinunter

Am Dienstagvormittag, den 28.12.2021, kam es zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften in den Weinbergen von Ürzig.





Bei Grünschnittarbeiten kam ein Traktor in Schieflage, als er die Seilwinde zum Abtransport von Schnittgut nutzte. Der Traktor rutschte anschließend den Steillagenweinberg hinab, zerlegte sich in mehrere Teile und kam mittig des Steilhanges zum Liegen.

Durch die Feuerwehren konnte das Wrack gesichert werden.

Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Ürzig, Zeltingen-Rachtig, Bernkastel-Kues und Noviand mit ELW, sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



