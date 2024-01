Tödlicher Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa





Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 34 Jahre alte Fahrzeugführer alleinbeteiligt in einer Kurve mit seinem Fahrzeug bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab. Der Transporter prallte in der Folge gegen einen Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Bitburg zu dem Unfallhergang dauern noch an. Auf der L 1 ist aufgrund der polizeilichen Unfallaufnahme zwischen Körperich und Bauler derzeit eine Vollsperrung eingerichtet.



