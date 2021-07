Tödlicher Verkehrsunfall

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer die Strecke von Irrhausen aus kommend in Richtung Arzfeld. Dabei geriet er kurz vor dem Ortsteil Eigelsfenn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW eines 26-jährigen Mannes. Der 18-jährige konnte zwar aus dem Wrack seines PKW geborgen werden, verstarb allerdings trotz Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen PKW wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Im Einsatz waren das DRK, die Feuerwehren aus Arzfeld, Irrhausen und Daleiden sowie die Polizei Prüm.



