Zeltingen-Rachtig

tödlich verletzte Person durch Arbeitsunfall im Weinberg

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Am 08.07.2024 kam es gegen 08:45 Uhr zu einem folgenschweren Arbeitsunfall in einem Weinberg in Zeltingen-Rachtig.