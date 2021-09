Tatverdächtiger in Brandserie gefasst

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte ein Tatverdacht gegen einen 53-jährigen, aus dem Kreis stammenden Mann begründet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde beim zuständigen Amtsgericht Trier ein Haftbefehl erwirkt. Dieser wurde am 28.09.2021 vollstreckt. Nach der Festnahme erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier eine Vorführung der Person beim Haftrichter in Trier, der Untersuchungshaft anordnete.



Der Mann wurde in der Folge einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.



