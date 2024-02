Taschendiebstahl und anschließend Versuch der illegalen Abbuchungen

Am 01.02.2023 zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr befand sich eine 64-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Kelberg im LIDL-Markt in Kelberg.

Hier entwendete ihr ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse aus ihrer Handtasche.



Die Handtasche war mit einem Reißverschluss verschlossen, jedoch an der Kasse stellte die Geschädigte fest, dass dieser geöffnet war.

Bereits um 13:42 Uhr versuchte eine weibliche Person an der Filiale der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel zwei Verfügungen in Höhe von jeweils 2500 Euro durchzuführen, die jedoch aufgrund der falschen PIN nicht durchgeführt wurden.

Die Person trug eine grün-braune Basecap und Mund-Nasen-Maske.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



