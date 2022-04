Taschendiebstahl beim Lidl Jünkerath

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 25. April 2021 ------------------------------------------------------------ Am 14.04.2022 kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:10 Uhr zu einem Taschendiebstahl auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Prüm.

Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse nach dem Bezahlvorgang im Supermarkt in ihrer Handtasche verstaut, welche in ihrem Einkaufswagen stand. Nach dem Beladen Ihres PKW fiel ihr das Fehlen ihrer Brieftasche auf.



Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder zu auffällig verhaltenden Personen im Tatzeitraum angeben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



